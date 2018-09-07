طيران الإمارات ناقلة الركاب الأولى في الشحن

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت طيران الإمارات المركز الأول عالمياً في الشحن الجوي (بعد استبعاد شركات الشحن التي لا تعمل في نقل الركاب من التصنيف)، العام الماضي، حيث نقلت 12.7 مليار طن من البضائع، وفق أرقام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

وبدمج الشركات المتخصصة في الشحن، جاءت الشركة الأميركية فيدرال إكسبريس «فيديكس» في المركز الأول بـ 16.9 مليار طن، وحلت ثالثاً شركة يونايتد بارسل سيرفيس «يو بي إس» ( 11.9 مليار طن)، ثم «كاثي باسيفيك» (10.8 مليارات طن).

ومن حيث عدد الركاب جاءت طيران الإمارات بين شركات الطيران العالمية الخمس الأولى، محتلة المركز الرابع بعدد ركاب يبلغ 289 مليون راكب، بعد كل من «أميركان إيرلاينز» (324 مليون راكب) و«دلتا إيرلاينز» بـ 316.5 مليون راكب) و«يونايتد إيرلاينز» بـ 311 مليون راكب. بينما جاءت «ساوث وست إيرلاينز» في الترتيب الخامس بعدد 207.7 ملايين راكب.

وعلى المستوى العالمي، بلغ عدد الركاب المنقولين جواً 4.1 مليارات للمرة الأولى العام الماضي، بارتفاع بنسبة 7.3% مقارنة بالعام السابق له، أو بزيادة 280 مليون رحلة جوية.

وذكر التقرير، أن هذا الارتفاع تحقق بفعل التحسّن في الظروف الاقتصادية العالمية، كما ربطت شركات الطيران بين عدد قياسي من المدن في أنحاء العالم، موفرة خدمات غطت نحو 20 ألف مدينة أو ضعف المعدل لعام 1995. كما ارتفع معدل الشحن الجوي العالمي بنسبة 9.9% العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.