الخميس المقبل عطلة في سوق دبي و«دو» تغيّر موعد التوزيعات

المصدر: دبي - البيان

قرر سوق دبي المالي أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 13 سبتمبر 2018 عطلة رسمية وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1440، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 16 سبتمبر 2018.

وفي السياق، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» تغيير موعد استحقاق التوزيعات المقررة من قبل الجمعية العمومية وذلك لمصادفتها مع الإجازة الرسمية بمناسبة السنة الهجرية.

وقالت «دو» في إفصاح لسوق دبي أمس، إنه بناء على ذلك سيكون تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق 11 سبتمبر 2018، وتاريخ استبعاد الأرباح 12 من الشهر الجاري، وتاريخ إغلاق السجل صاحب الحق ومالك السهم 16 من سبتمبر الجاري.