فلاي دبي تشغل رحلتين يومياً من مطار بوريسبيل في كييف

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت فلاي دبي أنها ستنقل عملياتها في كييف الى مطار بوريسبيل الدولي اعتبارا من 28 اكتوبر 2018. كما انها ستشغل اعتبارا من 2 اكتوبر المقبل رحلتين يوميا دبي كييف ودبي.

وأطلقت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة الى اوكرانيا في العام 2013 وهي توفر اليوم 17 رحلة اسبوعيا من كييف واوديسا الى دبي.

ويتمتع المسافرون من اوكرانيا الى دبي بمزايا عدة اهمها منح تأشيرة الدخول عند الوصول وهي تأشيرة مجانية صالحة لمدة 30 يوما، كما ان اتفاقية الشراكة مع طيران الامارات توفر للمسافرين من اوكرانيا فرصة لا تضاهى للسفر عبر دبي التي تعد مركزا عالميا للطيران.

ورحب جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية في فلاي دبي ببدء رحلتين يوميا من مطار بوريسبيل الدولي، مشيرا إلى أنها توفر تجربة سفر فريدة ورحلات ربط أفضل عبر دبي الى بعض أكثر الوجهات شعبية.

واضاف "مسافرونا من كييف هم من اوائل الركاب الذين تمتعوا بتجربة السفر مع طائرة بوينغ 737 ماكس 8 التي توفر مقاعد في درجة رجال الاعمال تتحول الى سرير بالكامل اضافة الى المساحات الرحبة في الدرجة السياحية بمقاعدها الجديدة من شركة ريكارو.

وتوفر طائرة ماكس 8 مزيدا من الراحة والخصوصية للمسافرين ومنها المقعد الذي يتحول الى سرير كامل فضلا الافلام وخيارات الترفيه.

اما مسافرو الدرجة الاقتصادية فتتوفر لديهم العديد من الخدمات المتنوعة ومن ضمنها اختيار الوجبات والطلب المسبق للأفلام ضمن نظام ترفيهي يوفر محتوى باللغات العربية والانجليزية اضافة الى الروسية.

كما توفر مقاعد طائرة ماكس 8 مزيدا من المساحة والراحة للمسافرين مثل خاصية تعديل مسند الرأس.

وسوف تكون رحلات فلاي دبي ضمن اتفاقية الشراكة مع طيران الامارات التي تم الاعلان عنها في يوليو من العام 2017.

وتشغل فلاي دبي أكثر من 1700 رحلة اسبوعيا الى أكثر من 90 وجهة في 48 بلدا حول العالم من ضمنها وجهات مفضلة للمسافرين الاوكرانيين مثل دبي وكولومبو في سريلانكا وكاتماندو في نيبال وزنجبار في تنزانيا.

تفاصيل الرحلات

تشغل فلاي دبي رحلاتها FZ 728/727 وFZ 730/729يوميا بين مطار بوريسبيل الدولي ومطار دبي الدولي – المبنى رقم 2 اعتبارا من 28 اكتوبر 2018.

تبدأ اسعار الرحلات لدرجة رجال الاعمال من مطار بوريسبيل بدءا من 1853 دولارا شاملة الضرائب وحقيبة بوزن 40 كغم. فيما تبدأ اسعار الدرجة السياحية من 317 دولارا شاملة حقيبة بوزن 7 كغم.

يمكن حجز الرحلات من خلال موقع فلاي دبي الشبكي (flydubai.com) او من خلال مركز خدمة العملاء على الرقم (00971) 600 54 44 45 او متاجر فلاي دبي او عبر وكلاء السفر المعتمدون.