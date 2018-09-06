602 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي أكثر من 602 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 171 مبايعة بقيمة 235 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضى بقيمة 79 مليون درهم و 141 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 156 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة المزهر الأولى تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة المزهر الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 367 مليون درهم منها 18 رهنا لأراض بقيمة 340 مليون درهم و 26 رهنا لفلل وشقق بقيمة 27 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 239 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 65 مليون درهم .