«إعمار» أقوى علامة عقارية إقليمياً وارتفاع قيمتها إلى 2.6 مليار دولار

المصدر: دبي- البيان

تقدمت قيمة العلامة التجارية لـ«إعمار العقارية» بنسبة 39% بين عامي 2017-2018 لتصل إلى 2.67 مليار دولار في 2018 من 1.91 مليار دولار في 2017، محتلة المرتبة العاشرة في مؤشر العلامات التجارية العقارية التي أصدرتها شركة «براند فاينانس»، متقدمة عن ترتيبها الـ 14 في العام 2017.

ومنحت الشركة علامة «إعمار العقارية» التجارية تصنيف A+ من AA+ العام الماضي. وقال المؤشر إن إعمار تواصل جذب قيمة علامة تجارية جوهرية بفضل دورها في تطوير مول دبي، أكبر مركز تسوق في العالم، وبرج خليفة الشهير، أعلى مبنى في العالم.

وفي السنوات الأخيرة ارتأت الشركة تولي عدد من المسؤوليات الاجتماعية التي عززت من علامتها ومنها دعم مؤسسة حلم مستقبل أفريقيا.