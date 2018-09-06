200 مليون درهم مبيعات «إف إيه إم العقارية» من وحدات «بلو واترز»

المصدر: ■دبي- البيان

أشار فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»، إلى وجود موجة جديدة من المستثمرين المهتمين بالعقارات المصنفة ضمن الدرجة الأولى، وذلك بعد إعلانه عن عقد صفقات بيع وحدات سكنية بأكثر من 200 مليون درهم في مشروع جزيرة «بلو واترز».

وأوضح المسدي، أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الشقق والفلل التي تتمتع بمواصفات خاصة تميزها عن غيرها في السوق، وهذا ما يوفره مشروع مراس الجديد، الذي يضم أكبر عجلة ترفيهية في العالم، عين دبي، ناهيك عن الموقع المناسب والمواصفات الأخرى للمشروع.

وقد ساهمت «إف إيه إم العقارية» باستقطاب استثمارات بأكثر من 5 مليارات درهم إلى دبي، وتدير في الوقت الحالي محفظة تفوق فيمتها على ملياري درهم للمستثمرين، وتخطط لاستثمار المباني والوحدات التي اشترتها ضمن مشروع «بلو واترز» في منازل العطلات القصيرة المدى نظراً لموقعها المثالي.

ويعتبر مشروع «بلو واترز»، الواقع قبالة ساحل مساكن شاطئ الجميرا، وجهة عائلية بامتياز.