جنرال موتورز تتجاوز المستهدف في الإمارات بنمو 43 %

المصدر: Ⅶدبي - لؤي عبدالله

أكد جون روث، الرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، أن الشركة في المنطقة والإمارات نجحت خلال العام 2018 من زيادة حصتها في السوق بواقع نصف نقطة منذ بداية العام وحتى اليوم ومع نهاية الشهر الماضي تجاوزت أعمال الشركة النمو المستهدف في الإمارات بنسبة 43%.

وقال روث خلال لقاء مع الصحافيين عقد أخيراً أن جنرال موتورز لديها 237 صالة عرض و108 مواقع بيع، في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وحققت نمواً كبيراً في شمال أفريقيا، حيث شهدت مصر وحدها أعلى مبيعاتها في شهر يوليو، إذ ارتفعت مبيعات الشركة في مصر بنسبة 35.6٪ منذ عام 2017 حتى تاريخه، فيما شهدت أعمال جنرال موتورز في شمال أفريقيا نمواً بنسبة 29.4٪ خلال الفترة نفسها.

وأضاف: شهدت مبيعات شيفروليه في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 1.5٪ منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، وهذا الزخم مستمر من عام 2018، كما لا تزال السعودية واحدة من أهم الأسواق، ويستمر الحضور القوي لشفروليه بالنمو مع تعزيز حصتها السوقية من سيارات مثل تاهو ويوكون وسوبربان خلال ثلاث سنوات فقط، وشهدت جنرال موتورز نمواً قوياً في طرازات الكروس أوفر التي تشهد نمواً مستمراً في قطاع السيارات الأوسع، مؤكداً أن مبيعات اكوينوكس نمت أيضاً بنسبة 41٪ في الشهر الماضي، في حين نمت مبيعات ترافرس بنسبة 75.6٪ منذ عام 2017، كما قامت شفروليه ببيع أول سيارتي بولت EV كهربائيتين لعملاء في المنطقة.

وحول العلامة التجارية كاديلاك، أكد روث أنها قطعت نصف المسافة المقررة لخطة تطور عالمي تمتد لعشر سنوات، وتساهم مبيعات منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر في هذا المسار.

وقال: «سنقوم بطرح سيارة كاديلاك المرتقبة XT4 في المنطقة في عام 2019، وهي الأولى من نوعها من فئة كروس أوفر ضمن عائلة سيارات هذه العلامة التجارية الرائدة، كما أنه بعد العرض العالمي الأول لسيارة الكروس أوفر XT5 في دبي، وهذا العام يواصل فريق العمل زخمه مع سيارة السيدان الفاخرة CT6.

وأضاف جون روث: «تعد المنطقة السوق الوحيد خارج الولايات المتحدة الذي تباع فيه سيارات جي إم سي، وتتمتع بفهم عميق للعملاء المحليين وتوفر لهم سيارات موثوقة يحبونها ويرغبون بها، ففي عام 2018 احتفلت علامة جي إم سي بالذكرى السنوية الـ 25 لسيارة «يوكون».

السيارات الكهربائية

وأوضح روث: «تلتزم جنرال موتورز بمستقبل خال من الانبعاثات، حيث تصبح السيارات الكهربائية هي الآليات القياسية لنقل فعال ومستدام، ويوجد حالياً 12 سيارة تعمل بالكهرباء في محفظتنا العالمية منها «سيارات بنظام eAssist، وسيارات هجينة، وسيارات كهربائية ذات مدى موسع، وسيارات هجينة ذات قابس، وسيارات تعمل بالبطارية»، وسيتم إدخال 20 سيارة كهربائية جديدة على الأقل إلى محفظة جنرال موتورز بحلول عام 2023، كما سيتم طرح سيارتين منها بحلول منتصف عام 2019».