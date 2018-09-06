456 مليون درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 456 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 155 مبايعة بقيمة 259 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 119 مليون درهم، و120 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 140 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 197 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 167 مليون درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 102 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 27 مليون درهم.