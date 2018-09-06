مجلس سيدات أعمال عجمان» يوقّع اتفاقية لتعزيز التدريب المتخصص

المصدر: ■ عجمان - البيان

وقّع مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية تعاون مع مركز تبيين للبحوث والتدريب، بهدف التعاون في تنظيم البرامج وورش العمل التدريبية المتخصصة، والتي تستهدف صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عضوات المجلس وصاحبات رخصة بدايات.

وقع الاتفاقية من جانب مجلس سيدات أعمال عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس، ومن جانب مركز تبيين للبحوث والتدريب الدكتورة سلطانة عثمان سليمان المؤسس والمدير العام للمركز، وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة عجمان.

ونصت الاتفاقية على التعاون المشترك من خلال تقديم برامج التدريب والاستشارات والمعنية بأنشطة سيدات الأعمال.