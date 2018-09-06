532 ألف رخصة أصدرتها دوائر التنمية الاقتصادية بنهاية أغسطس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

ارتفع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى نحو 532 ألف رخصة مع نهاية أغسطس الماضي بنمو 9% مقارنة مع نهاية 2017 وفقاً لأحدث إحصاءات وزارة الاقتصاد. وتعكس الزيادة المسجلة في عدد التراخيص المُصدرة استمرار النشاط في جميع القطاعات التي تشكل الروافد الرئيسة لاقتصاد الدولة الذي استطاع بدوره مواصلة النمو بنسب جيدة رغم حالة التباطؤ التي تشهدها اقتصادات العديد من دول العالم.

واستحوذت دبي وأبوظبي والشارقة على نحو 85% من الإجمالي التراكمي للرخص المُصدرة في الدولة مع نهاية أغسطس بواقع 453 ألف رخصة.

وعلى مستوى الإمارات الأكثر نشاطاً من حيث عدد الرخص المصدرة حلّت دبي بالمركز الأول بنحو 249 ألف ترخيص تشكل 46.8% من الإجمالي وتعد الإمارة الأولى في سهولة مزاولة الأعمال على مستوى الوطن العربي طبقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2017. وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في دبي جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 170066 شركة تلتها المؤسسات الفردية التي وصل عدد رخصها 72807 رخص ثم فروع الشركات الأجنبية 2141 رخصة ووصل عدد رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة-الشخص الواحد، 1869 رخصة، ونحو 894 رخصة لصالح فروع الشركات الخليجية، و712 رخصة لشركات التضامن.