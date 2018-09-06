جائزتان من «كوندي ناست ترافيللر» لطيران الإمارات أفضل ناقلة

المصدر: دبي - البيان

نالت طيران الإمارات جائزتي «أفضل ناقلة للأعمال» و«أفضل ناقلة للرحلات الطويلة» في حفل جوائز مجلة «كوندي ناست ترافيللر» الذي أقيم هذا الأسبوع في لندن. وقد تم منح جوائز هذا العام بناءً على تصويت المسافرين عبر الإنترنت لأفضل تجارب السفر حول العالم خلال الفترة بين 4 مارس و3 مايو 2018.

وقال ريتشارد جوزبيري، نائب رئيس أول طيران الإمارات في المملكة المتحدة الذي تسلّم الجائزتين خلال الحفل في لندن: «يسرنا اختيار قراء كوندي ناست ترافيللر طيران الإمارات إحدى أفضل الناقلات الجوية في العالم. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة لعملائنا، سواء على الأرض أم في الأجواء من خلال تطوير منتجاتنا وتجاوز توقعاتهم».