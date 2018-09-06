دبي مدينة مفضّلة لدى المستثمرين الصينيين

المصدر: ■دبي- أشرف رفيق

يفضل المستثمرون الصينيون الاستثمار في مدن معينة على رأسها دبي، إلى جانب الأسواق الأوروبية خارج بريطانيا ونيوزيلاندا، وفق ما جاء في تقرير نايت فرانك المحدث للثروة لعام 2018.

وذكر التقرير المحدث بالنسبة لاتجاهات الاستثمار العالمية، أنه في الوقت الذي يفضل فيه المستثمرون من كل إقليم ومدينة في العالم تفضيلات مختلفة، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لا تزال هي المفضلة في مجال التعليم وأسلوب الحياة والهجرة إليها. أما المستثمرون لأول مرة وأصحاب الاستثمارات الصغيرة، فهم يميلون إلى دول معينة قريبة من الصين منها تايلاند واليابان وفيتنام.

وذكرت نايت فرانك للاستشارات أن فترة عام تعتبر طويلة جداً بالنسبة للمستثمرين لمعرفة الاتجاهات الاستثمارية العالمية.