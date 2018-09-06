«إكسبو الشارقة» يستعد لمعرض «الساعات والمجوهرات»

المصدر: ■ الشارقة - البيان

يستهل مركز إكسبو الشارقة موسم الربع الرابع لعام 2018 بفعاليات «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الحدث الأول والأكبر من نوعه على روزنامة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تقام دورته الـ45 خلال الفترة 2-6 أكتوبر المقبل.

ويُقدّم معرض الساعات والمجوهرات الذي ينظمه ويستضيفه إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والماس والأحجار الكريمة، وسط مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وإقليمية وعالمية من ما يزيد على 25 دولة.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن التحضيرات انطلقت لتنظيم فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الثانية لعام 2018، معرباً عن توقعاته بأن يُحقق المعرض النجاح المنشود ويواصل نموه المتصاعد منذ سنوات سواء لجهة عدد العارضين المحليين والدوليين والأجنحة الوطنية المشاركة، أو لناحية عدد الزوار من رجال أعمال والمستثمرين.