«الثقافة والسياحة» بأبوظبي تحصل على اعتماد دولي بمجال القوى البشرية

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على اعتماد «المستثمرون في القوى البشرية» عقب تحقيقها معايير الهيئة الدولية المتخصصة في إدارة الموارد البشرية.

ويعد اعتماد «المستثمرون في القوى البشرية» معياراً دولياً يحدد المتطلبات اللازمة لقيادة ودعم وإدارة الموظفين بكفاءة لتحقيق نتائج مستدامة، ويستند هذا المعيار إلى إطار عمل «المستثمرون في القوى البشرية» الذي يتضمن أحدث الاتجاهات في بيئات العمل والمهارات الأساسية للموظفين والهياكل الإدارية والمؤسسية الفعّالة المطلوبة للتفوق في الأداء في جميع القطاعات.

وتمنح معايير «المستثمرون في القوى البشرية» المؤسسات أدوات فعّالة لقياس الأداء مقارنة بأفضل المستويات العالمية في مجال عملها.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن هذا الاعتماد العالمي المرموق يؤكد أن كوادرنا البشرية تأتي في مقدمة أولوياتنا، وأننا لا ندخر جهداً لتطويرها ودعمها، وبينما تسعى الدائرة دائماً نحو التميز ندرك أن موظفينا هم أهم مواردنا الرئيسة، ونفخر بفريق عملنا الذي يضم أكثر من 60 جنسية تعمل بانسجام لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي على الساحة الدولية.