«أدنوك» تخفّض أسعار خامات النفط في أغسطس

المصدر: دبي/سنغافورة- رويترز

خفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أسعار جميع خاماتها في أغسطس، لضمان استمرار تنافسية نفطها في آسيا.

وأوضحت الشركة أمس أنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في آسيا في أغسطس عند 75.05 دولاراً للبرميل، وبذلك تصل علاوة سعر البيع الرسمي لخام مربان في أغسطس فوق الأسعار المعروضة لخام دبي إلى 2.56 دولار للبرميل بانخفاض 62 سنتاً عن الشهر السابق.

أما خام داس، وهو إحدى الخامات الخفيفة الأخرى، فقد تراجعت علاوة سعر بيعه الرسمي في أغسطس فوق خام دبي 67 سنتاً عن يوليو إلى 1.96 دولار.

وفي الشهر الماضي، جرى بيع خامات الشرق الأوسط الخفيفة بخصومات بين 70 و75 سنتاً للبرميل، بسبب عدم تنافسية أسعار البيع الرسمية والمنافسة المحتدمة، التي تشكلها الإمدادات المستفيدة من صفقات المراجحة.