غرفة الشارقة تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كارناتاكا الهندية

المصدر: Ⅶالشارقة ـ البيان

بحث عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد اتحاد غرف ولاية كارناتاكا الهندية برئاسة سادهاكار شيتي رئيس الاتحاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة وولاية كارناتاكا.

وتطرق الاجتماع إلى مدى إمكانية مشاركة غرفة الشارقة في فعاليات مؤتمر «آسيان بلس للشبكات التجارية»، الذي سيعقد في الربع الأول من السنة المقبلة 2019 في بنغالور عاصمة كارناتاكا.

وأكد عبدالله سلطان العويس أهمية العلاقة بين الإمارات والهند وما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، وخصوصاً على المستوى الاقتصادي والتجاري والتقني وغيرها من المجالات. من جانبه، أثنى سادهاكار شيتي رئيس اتحاد غرف ولاية كارناتاكا، على حسن ومتانة العلاقات القائمة بين الهند والإمارات عموماً وبين كارناتاكا والشارقة على وجه الخصوص، مشيداً بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الشارقة وما حققته من تطور اقتصادي ومكانة مرموقة كمركز اقتصادي نشط على المستوى الإقليمي.