«إعمار» تختار شركة صينية لأبراج داون تاون فيوز

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

اختارت شركة إعمار العقارية مؤسسة الدولة الصينية للبناء والهندسة لتنفيذ عقد بقيمة 1.29 مليار درهم لإنشاء أبراج ضمن مشروع داون تاون فيوز، وفق ما ذكرته مجلة ميد. يقع المشروع قرب من مشروع داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي، ويشمل العقد إنشاء 3 أبراج سكنية تحتوي على 1509 وحدات.

يوفر الخدمات الاستشارية للمشروع مجموعة أرك للاستشارات ومجموعة نور الكندية وشركة دبليو إم أي للاستشارات الهندسية. ويعد العقد أحدث العقود التي تحصل عليها المؤسسة الصينية في دبي في الأسابيع الماضية، حيث حصلت على عقد بقيمة 512 مليون درهم في أغسطس من «داماك العقارية» لإنشاء مدينة «أيكون».