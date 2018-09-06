بروج تشيّد مصنعها الـ 5 لإنتاج البولي بروبيلين

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

وقعت شركة بروج ومجموعة ماري تكنيمونت عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الخاص بمشروع مصنع بروج الخامس لإنتاج البولي بروبيلين في الرويس الذي سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من البولي بروبيلين بنسبة 25% لتصل إلى 2.24 مليون طن سنوياً، فضلاً عن إتاحته فرصاً جديدة لدعم وتعزيز الصناعات المحلية.

ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع بروج الخامس لإنتاج البولي بروبيلين الذي سيتم إنشاؤه ضمن مرافق مصنع بروج 3 الحالي في الرويس نحو 480.000 طن سنوياً، ويتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من عام 2021.

وسيلعب المصنع الجديد الذي سيعتمد في إنتاجه على تقنية Borstar® المرخصة من بورياليس دوراً مهماً في تعزيز قدرة أدنوك على تحقيق استراتيجيتها في تطوير أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات وفق ما تم إعلانه في ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات الذي عُقد في مايو الماضي، وذلك بهدف تطوير وتعزيز عملياتها التكريرية والبتروكيماوية من خلال إنشاء أكبر مجمع متكامل في العالم لعمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات فـــي الرويس، فضلاً عن التزامــها باستثــماراتها الكبيرة خارج الدولة وفق خططها التنموية لضمان دخول أوسع إلى الأسواق المهمة وزيادة حجم إنتاج أدنوك والشركات التابعة لها من المنتجات التكريرية والبتروكيماوية العالية القيمة.

إن تشييد مصنع بــروج الخـــامس لإنتاج البولي بروبيلين في الرويس يساهم بشكل كبير في تحقيق بروج لأهدافها التنموية في زيادة طاقتها الإنتاجية من البوليمرات بنسبة 11% لتصل إلى 5 ملايين طن سنوياً، الأمر الذي يرتبط بشكل مباشر مع الأهداف التنموية لشركتي أدنوك وبورياليس لتعزيز إنتاج البوليـمرات.

سيصبح مصنع بروج الخامس لإنتاج البولي بروبيلين المصنع العاشر في الرويس الذي يعتــمد تقــــنية Borstar® والذي يساهم في زيادة تـــزويد العـــملاء حول العالــم بمنتجــات البولي بروبيـــلين المبتكرة بفضل الشراكة المثمرة بين أدنــوك وبورياليس.

وسيساعد المصنع الجديد شركة بروج علــى توسعة نطاق مجموعة المنـــتجات والحلول المميزة التي توفـــرها الشركة لعملائها حول العالم خاصة في قطاع التغليف.