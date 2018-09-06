استعداد لافتتاح «ڤوكس سينما» بالرياض

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «دار الأركان»، أكبر مطوّر عقاري مدرج في البورصة في المملكة العربية السعودية، أمس، أنها وقّعت اتفاقية مع مجموعة ماجد الفطيم، وذلك لافتتاح مجمّع دور عرض «ڤوكس سينما» في المملكة العربية السعودية.

وقد تمّ توقيع الاتفاقية رسميًا في العاصمة الرياض وبدأت أعمال الإنشاء في مجمّع دور العرض السينمائي بشكل فوري. هذا وستشغّل «ڤوكس سينما» المجمّع الجديد الذي سيتضمّن 15 شاشة عرض في «القصر مول» في العاصمة الرياض لتقدّم مزيجًا من تجارب السينما المتنوعة. فمن المقرّر أن يفتتح المجمّع خلال الربع الأول من عام 2019.

يشمل المخطط الجديد لمركز «القصر مول» تحويل جزء حالي من مركز التسوّق إلى مجمّع حديث لدور العرض يضمّ 15 شاشة سينمائية ويتيح تجربة ترفيه لا مثيل لها لزوّار مركز التسوّق، كما أنه يتضمّن إضافة المزيد من المواقع للمطاعم والمقاهي وللترفيه، بما في ذلك قاعة جديدة للبولينغ، مما سيعزّز تجربة زوّار المركز.

خطط

وكشف يوسف بن عبدالله الشلاش، رئيس مجلس إدارة «دار الأركان للتطوير العقاري»، عن خطط الشركة لزوار المول، قائلًا: «تعتبر مجموعة ماجد الفطيم شريكًا مثاليًا سيساعدنا على توفير تجربة مميّزة في «القصر مول» لسكّان الرياض وزوارها، وتُعَدّ الشركة أكبر مُشغّل لدور العرض السينمائي في المنطقة».

وصرّح كالفين كووك هان سيم، الرئيس التنفيذي في «دار الأركان للتطوير العقاري»: «سَيَفِي مجمّع دور العرض السينمائي الجديد بتوقّعات ضيوفنا وسينطوي على تكنولوجيا الجيل التالي التي تلائم محبي الأفلام السينمائية السعوديين ذوي الأذواق المتطورة والملمين بأحدث التطورات التقنية».

مساهمة

وعلّق كاميرون متشل، الرئيس التنفيذي في «ماجد الفطيم للسينما»: «نحن سعداء بدخولنا في شراكة مع «دار الأركان» لتنفيذ هذا المشروع المميز، وهذه فرصة عظيمة لنا للعب دور فعال في المساهمة في رؤية المملكة 2030». وأضاف محمد جلال، الرئيس التنفيذي في «دار الأركان لإدارة الأصول»، وهو الذراع التي تُعنى بقطاع التجزئة والتأجير في الشركة: «ستوفّر شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم إضافات مثيرة في «القصر مول». لقد بذلنا أقصى الجهود لدمج مجمّع دور العرض الجديد مع منشآت التجزئة العصرية حتى نوفر خيارًا ترفيهيًا متميّزًا للعائلات».