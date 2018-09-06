4.4 مليارات درهم التبادل التجاري بين الإمارات وغانا 2017

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

كشف عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن التبادل التجاري بين الإمارات وغانا قفز إلى 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) في عام 2017، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الأفريقية محورية وترتبط بمؤشرات بناءة.

وأشار آل صالح في كلمة بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار بين الإمارات وغانا إلى اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية غانا والارتقاء بها إلى مستويات جديدة في إطار التطورات المتسارعة التي يحققها الاقتصاد الوطني لغانا، كونه من أكثر الاقتصادات تطوراً في منطقة غرب أفريقيا.

حضر الفعالية التي عقدت في أكرا أمس ممثلون عن العديد من الجهات الحكومية وكيانات الاستثمار بجانب مسؤولين اقتصاديين ورجال أعمال في البلدين.

مسيرة تعاون

واستعرض آل صالح أبرز التطورات التي شهدتها مسيرة العلاقات الاقتصادية الإماراتية الغانية، فضلاً عن توجه العديد من الشركات الإماراتية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والاتصالات والسياحة في غانا، وبما يمثل انعكاساً إيجابياً لجهود حكومة غانا في تعزيز اقتصادها وجذب المستثمرين وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص.

وأكد أن المكانة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في المجالات المتعلقة بالتجارة والاستثمار تجعل منها شريكاً اقتصادياً بارزاً لدول غرب أفريقيا، وتسهم في تعزيز فرص التعاون مع جمهورية غانا في مختلف المجالات الحيوية وذات الاهتمام المشترك، مشيراً آل صالح إلى المؤشرات المتقدمة التي حققتها الإمارات على خريطة التجارة العالمية، لا سيما في قطاع إعادة التصدير، وتبوئها مركزاً محورياً في مبادرة الحزام والطريق.

تعزيز العلاقات

على صعيد متصل، بحث آل صالح سبل تعزيز التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية غانا، خلال اجتماعه مع معالي هون روبوت أهوميكا، وزير التجارة والصناعة الغاني، بحضور خليفة يوسف الزعابي، سفير دولة الإمارات في غانا.

من جانبه رحّب معالي وزير التجارة والصناعة في غانا بزيارة وفد دولة الإمارات، مؤكداً تطلع حكومة غانا لتعزيز علاقتها الاقتصادية مع الدولة على الصعد كافة في ظل النجاحات البارزة التي حققتها الإمارات والعلاقات القوية بين البلدين، التي عكستها الزيارات الرسمية البارزة التي كان آخرها زيارة نائب رئيس غانا لدولة الإمارات العام الماضي.

حضر الزيارة من جانب وفد الإمارات محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وطارق الهاشمي ممثل العلاقات والشراكات الخارجية في دائرة الطاقة في أبوظبي، وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة في غانا.

استعراض التجارب

وستشهد فعاليات ملتقى الأعمال والاستثمار بين الإمارات وغانا على مدار يومين متتاليين عقد العديد من ورش العمل واستعراض تجارب المؤسسات وكيانات الأعمال في البلدين للوقوف على أفضل فرص الشراكة، كما سيتم عقد أكثر من 80 اجتماعاً بين رجال الأعمال من الجانبين.

ضم وفد الإمارات ممثلين عن كل من هيئة الطاقة بأبوظبي، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة شرف، والريس للسفريات، ومجموعة الكندي، وسواعد، والعديد من الشركات وكيانات الأعمال بالدولة.