ضيف الاتحاد يقدّم لمتسوّقي أبوظبي مول فرصة للفوز بـ 1.5 مليون ميل

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

تعاون برنامج ضيف الاتحاد لولاء المسافرين التابع للاتحاد للطيران مع أبوظبي مول، لإتاحة الفرصة أمام المتسوقين للفوز بما يصل إلى 1.5 مليون ميل من أميال ضيف الاتحاد، اعتباراً من اليوم ولغاية 26 سبتمبر 2018.

يتأهل المتسوقون مقابل كل 200 درهم ينفقونها في مركز التسوّق لدخول السحب الأسبوعي للفوز بـ 300 ألف ميل من أميال ضيف الاتحاد، ما يغطي قيمة عشر رحلات إلى سريلانكا أو خمس رحلات إلى سيشل أو رحلتين إلى لوس أنجلس.

وقال ياسر اليوسف، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: «يسرّنا، مع قدوم موسم العودة للمدارس، الانضمام إلى أبوظبي مول لنقدّم للمتسوّقين مكافآت إضافية مقابل مشترياتهم. وسيحظى الفائزون بالجائزة الأسبوعية بخيارات واسعة لاستبدال أميالهم بتذاكر سفر أو إقامات فندقية أو تأجير السيارات إضافة لمئات المنتجات المتنوعة التي يوفرها متجر المكافآت، كما يمكنهم التبرع بجزء من تلك الأميال للجمعيات الخيرية».

ويمكن أيضاً لأعضاء ضيف الاتحاد كسب مزيد من الأميال عبر التسوّق في المتاجر الشريكة المتواجدة في أبوظبي مول، شاملة مون بلان وداماس والجابر للنظارات.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء ضيف الاتحاد الذين يستخدمون بطاقات الخصم أو الائتمان المشتركة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري لمشترياتهم، يكسبون أميالاً أسرع مقابل ما ينفقونه، تصل إلى ثلاثة أميال من ضيف الاتحاد لكل دولار أميركي.

وتأكيداً على التزامنا القوي لتقديم تجربة سفر شخصية لأعضاء ضيف الاتحاد الناطقين بالعربية، قمنا الشهر الفائت بإطلاق موقع ضيف الاتحاد باللغة العربية؛ بهدف توفير تجربة محسّنة لعملائنا المحليين.