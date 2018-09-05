456 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 456 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 155 مبايعة بقيمة 259 مليون درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 119 مليون درهم و 120 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 140 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 .

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي .

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 197 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 167 مليون درهم و 25 رهن فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم و كان أهمها في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 102 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 27 مليون درهم.