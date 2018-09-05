فلاي دبي تسجل نموا للعائدات بنسبة 10.4 بالمائة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت فلاي دبي عن نتائجها المالية نصف السنوية المنتهية في 30 يونيو 2018 . وسجلت الشركة ارتفاعاً في اجمالي العائدات وصل الى 2.8 مليار درهم ( 761 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الماضية بنمو 10.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت عائدات المسافر نموا بواقع 6.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجلت خسائر بلغت 316.8 مليون درهم ( 86.3 مليون دولار ) للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

وساهمت الشركة خلال الشهور الستة الماضية بـ 12.3 % من اجمالي حركة المسافرين في دبي، وتستمر في الاستثمار طويل الأمد في الاسطول والوجهات النوعية الجديدة ضمن شبكة الناقلة والبنية التحتية للشركة وفقا للأهداف الاستراتيجية.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي إنه " خلال السنوات التسع الاولى من عملياتها حققت فلاي دبي الكثير من الانجازات لترسخ اسمها كجزء اساسي في صناعة الطيران". " ما زلنا نواجه بيئة صعبة للاعمال والنتائج نصف السنوية تعكس هذه التحديات على المدى القصير". " على الرغم من التحديات نحن مستمرون في الاستثمار في اسطولنا ووجهاتنا وعملياتنا لاستشراف الفرص ونتطلع الى المستقبل".

من جانبه قال اربيند كومار ، نائب الرئيس للشؤون المالية : "رأينا نموا جيدا في عائداتنا خلال الأشهر الستة الماضية .. مستمرون في التركيز على ثلاثة اولويات وضعناها مسبقا وهي تحسين إدارة النفقات ونمو وتحسين شبكتنا مع الحفاظ على مراجعة مستمرة لخطة إدارة التكاليف. ومن المتوقع استمرار الدولار القوي، وارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة في التأثير على أدائنا، وسوف نحتاج إلى الحفاظ على ادارة صارمة فيما يتعلق بالسعة."

البيانات نصف السنوية 2018

ارتفاع تكلفة الوقود شكل المزيد من الضغوط على التكاليف التشغيلية . وانعكس ذلك في الزيادة المتسارعة في إجمالي تكاليف التشغيل مع زيادة بلغت 175 مليون درهم نتيجة ارتفاع اسعار خام برنت بنسبة 35 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

مراجعة شبكة الوجهات:

قامت الشركة بمراجعة شاملة لأداء شبكة وجهاتها من خلال الغاء بعض الرحلات لبعض الوجهات والاستثمار في تطوير وجهات اخرى للوصول الى مرحلة النضوج.

بيئة الاسواق:

لا يزال المناخ الاقتصادي والجيوسياسي يشكل تحدياً للطلب الذي يؤثر على السفر . رغم استقرار الدخل الا انه لم يتمكن من تعويض تأثير ارتفاع تكاليف الوقود وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار بشكل كاف.

المؤشرات المالية الرئيسية

تكاليف الوقود: ارتفع معدل سعر نفط خام برنت بنسبة 35 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما ادى الى استحواذ تكاليف الوقود على 29.2 بالمائة من اجمالي التكاليف التشغيلية مقارنة مع 24.8 بالمائة لنفس الفترة من العام الماضي .

العائدات الاضافية والتي تشمل الحقائب والشحن ومبيعات الرحلات شكلت ما نسبته 11.0 بالمائة من اجمالي العائدات مقارنة مع 14.6 بالمائة لنفس الفترة من العام الماضي.

النقد والنقد المعادل والذي يشمل مدفوعات ما قبل التسليم للطائرات حافظ على مستوياته عند 2.1 مليار درهم مساويا لنفس المستويات في نفس الفترة من العام 2017 .

الأسطول:

خلال النصف الأول من العام بلغ اجمالي اسطول الشركة 61 طائرة منها ست طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 و 55 طائرة من طراز بوينغ 800-737 الجيل الجديد .

الشبكة : كجزء من مراجعتها لشبكة الوجهات وخلال النصف الاول من العام اطلقت فلاي دبي واعادة اطلاق رحلات الى 10 وجهات شملت باتومي وكاتانيا ودوبروفنيك واربيل وكينشاسا وكراكوف وكابالا والسليمانية وسالونيك وتيفات. كما شغلت رحلات اضافية خلال مسابقة كاس العالم في روسيا من ضمنها رحلات الى خارج شبكة وجهاتها مثل سوتشي وفولغوغراد.

ألغت الشركة رحلاتها إلى 10 وجهات وتم تعليق رحلات إلى وجهتين: شملت هذه الوجهات الاهواز والجوف وبندر عباس وبانكوك وشيتاغونغ ودكا والهفوف وماتالا وماليه وطهران وفورنينج وينبع.

الشراكة بالرمز : في إطار المشاركة بالرمز ، تم نقل 1.4 مليون مسافر من قبل الناقلتين في النصف الأول من عام 2018. هناك 83 وجهة متاحة ضمن اتفاقية الشراكة . الشبكة المدمجة في طريقها للوصول إلى 240 وجهة بحلول عام 2022. استثمرت فلاي دبي في خمس وجهات فريدة جديدة توفر رحلات ربط لم تخدمها أي من شركات الطيران. هذه الوجهات تحتاج الى الوقت اللازم من العمليات للوصول الى النضج.

تعيينات جديدة

تم تعيين فرانسوا اوبرهولزر في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في فلاي دبي وهو محاسب قانوني يتمتع بخبرة تمتد ل 20 عاما في قطاع الطيران.

نظرة للعام 2018

خلال النصف الثاني من العام ستتسلم الشركة سبع طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس منها 4 طائرات من طراز 737 ماكس 8 . ولأول مرة ستنضم طائرة بوينغ 737 ماكس 9 الى اسطول فلاي دبي حيث تتوقع الشركة تسلم 3 طائرات جديدة. مع نهاية عقد التأجير سيتم اعادة 4 طائرات من طراز بوينغ 800-737 الجيل الجديد الى الشركة المؤجرة.

واعتبارا من 11 اكتوبر ستطلق فلاي دبي رحلاتها الى مدينة هيلسنكي كاول ناقلة في الدولة تخدم هذه المدينة برحلات مباشرة. وكجزء من شراكتها مع طيران الامارات ستشغل فلاي دبي رحلات الى مدينة زغرب في كرواتيا خلال الفترة من 2 ديسمبر وحتى 30 مارس 2019. وسيضمن ذلك أن يتم توزيع السعة لضمان افضل خدمة للعملاء من خلال زيادة رحلات المسافرين خلال موسم الشتاء وبعد ذلك سيتم تشغيل الرحلات من قبل طيران الإمارات.

واعتبارا من ديسمبر سيتم تشغيل رحلات 10 وجهات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي مع استمرار كل من طيران الامارات وفلاي دبي في العمل معا لزيادة كفاءة رحلات الربط والتي توفر للركاب فرص لا تضاهى للسفر.

ارست فلاي دبي عددا من العقود لبناء مقرها الدائم بقيمة بلغت 700 مليون درهم.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي معلقا على نظرة الشركة للعام 2018: " بالرغم من أن أسعار النفط المرتفعة سوف تستمر في التأثير على تكاليف التشغيل والأداء في النصف الثاني من العام ، فإن استقرار السعر على المستوى الحالي من المرجح أن يحفز الطلب على السفر على المستوى الإقليمي".

أضاف الغيث : " منذ بدء شراكتنا مع طيران الامارات ، تم استثمار الكثير من الموارد والوقت لتعزيز الشبكة. إلى جانب الاستثمارات التي قمنا بها ، نحن في وضع جيد للمساهمة في زيادة جاذبية دبي كمركز عالمي للطيران مع وصول وجهاتنا الى مرحلة النضج".