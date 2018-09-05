الإمارات الأولى إقليمياً و13 عالمياً في توفير الوظائف عالية الأجور

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والثالث عشر عالمياً على مؤشر أفضل الوجهات العالمية التي توفر وظائف عالية الأجور أو وظائف تعتمد بصورة كثيفة على المعرفة في عام 2017.

وجاء هذا المؤشر ضمن تقرير «توجهات المواقع العالمية» لعام 2018، الصادر مؤخراً عن معهد «آي بي إم لقيمة الأعمال»، والذي يتبع شركة «آي بي إم سرفيسيز» الأميركية المتخصصة في الخدمات الاستشارية المؤسسية.

ويفاضل المؤشر بين الدول وفقاً لعدد الوظائف عالية الأجور التي تتيحها كل دولة لكل مليون نسمة من سكانها.

وتفوقت الإمارات في المؤشر على فنلندا التي احتلت المركز الــ16؛ المملكة المتحدة التي جاءت في المركز الــ19؛ والبرتغال التي جاءت في المركز الــ20.

وكانت صدارة المؤشر في عام 2017 من نصيب صربيا، تلتها ليتوانيا، ثم البوسنة والهرسك، بينما احتلت سلوفينيا المركز الرابع، وجاءت كوستاريكا في المركز الخامس.

واحتلت البحرين المركز الثاني إقليمياً والــ15 عالمياً، بينما احتلت سلطنة عُمَان المركز الثالث إقليمياً والــ18 عالمياً.

وفي سياق متصل، احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على مؤشر أفضل المدن الكبرى من حيث عدد المشروعات الاستثمارية في 2017، والذي صدر ضمن تقرير «توجهات المواقع العالمية» أيضاً.

ويفاضل المؤشر بين المدن استناداً إلى عدد المشروعات الكبيرة في كل مدينة، حيث لا يحتسب المؤشر المشروعات التي توظف أقل من 10 أشخاص.

وتفوقت دبي في المؤشر على مدينتي مانشستر وليفربول البريطانيتين، واللتين جاءتا في المركز العاشر؛ شنغهاي الصينية التي احتلت المركز الــ12؛ والمدينة الإسبانية برشلونة «المركز 14»؛ موسكو «المركز 17»؛ تورنتو «المركز 18»؛ وبرمنغهام «المركز 19».

وكان المركز الأول على المؤشر من نصيب لندن، وجاءت باريس ثانية، وحلت سنغافورة العاصمة في المركز الثالث، وجاءت أمستردام وروتردام الهولنديتان معاً في المركز الرابع، وشيكاغو بالمركز الخامس، فيما احتلت المدن الألمانية برلين، فرانكفورت وميونيخ المركز من السادس وحتى الثامن على التوالي.