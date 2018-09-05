نائب جديد لمدير عام «الأنصاري للصرافة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن تعيين محمد بيطار نائباً جديداً للمدير العام. ويحمل بيطار خبرات متنوعة تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع الخدمات المالية، حيث تقلد عدداً من المناصب في مجالات الاستراتيجية والتنظيم والعمليات وتكنولوجيا المعلومات، كما سبق له أن عمل لدى العديد من الشركات المحلية والدولية في الإمارات والسعودية ومصر والأردن. وسيسهم بيطار من خلال منصبه الجديد، في إعداد وتنفيذ استراتيجية النمو الشاملة لشركة الأنصاري للصرافة.

وقال راشد علي الأنصاري، مدير عام شركة الأنصاري للصرافة: «يسعدنا أن نرحب بمحمد بيطار عضواً جديداً في إدارة الأنصاري للصرافة، حيث ستشكل خبرته الواسعة إضافة كبيرة لشركتنا، لا سيما ونحن نمضي قدماً نحو مزيد من النمو سواء في ما يتعلق بالعمليات التشغيلية أو التوعية بعلاماتنا التجارية».