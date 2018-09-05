«دبي للسلع المتعددة» يفتتح مكتباً تمثيلياً في دوسلدورف

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن الافتتاح الرسمي لمكتبه التمثيلي بإدارة الشركة الاستشارية الألمانية العربية في مدينة دوسلدورف بألمانيا. ومن شأن افتتاح المكتب التمثيلي في أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في ألمانيا أن يفسح المجال أمام العملاء الأوروبيين للاستفادة من الميزات التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائه، كما سيوفر المكتب للشركات وسيلة أبسط لتأسيس مقرات لها في المركز دون الحاجة للسفر إلى دبي.

تشمل الخدمات التي سيقدمها المكتب في دوسلدورف: الاستشارات والتنفيذ بخصوص تأسيس شركات في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة؛ إعداد المستندات والتوكيلات الرسمية؛ تقديم طلبات التأشيرة؛ المساعدة في التدقيق المالي السنوي وتقديم المشورة بشأن المكاتب المجهزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وجاء اختيار مدينة دوسلدورف - التي لا تبعد سوى رحلة قصيرة بالقطار عن كل من لندن وباريس وبرلين - لتكون مقراً للمكتب التمثيلي نظراً لكونها توفر وصولاً سهلاً وسريعاً إلى دبي للعملاء في أوروبا، حيث تتوفر رحلة جوية مباشرة بين المدينتين عبر طيران الإمارات.

وأشار الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إلى تنامي رغبة الشركات الألمانية والأوروبية باستكشاف الفرص الممكنة لبناء علاقات تجارية أوثق مع دبي والتعرف على كيفية الاستفادة من الروابط القوية التي تتمتع بها المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة مع اللاعبين الرئيسيين في مجال تجارة السلع وطرق التجارة.

وقال: «مع وجود مكتب تمثيلي في دوسلدورف، بات بإمكان المركز العمل بشكل أوثق مع الشركات الألمانية والأوروبية، بالإضافة إلى تسريع إجراءات تأسيس الشركات في دبي بالنسبة للعملاء الأوروبيين».