تشغيل مصفاة تكرير الألومينا منتصف 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن استلامها أول شحنة من الصودا الكاوية تمهيداً لبدء تشغيل مصفاتها لتكرير الألومينا التي يجري بناؤها حالياً في منطقة الطويلة ضمن مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي، ويعمل حالياً أكثر من 10 آلاف شخص في بناء المصفاة، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 3.3 مليارات دولار(12 مليار درهم).

وتعد مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا أول مصفاة ألومينا يتم بناؤها في دولة الإمارات والثانية في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج أول كمية ألومينا من مصفاة الطويلة خلال النصف الأول من العام 2019.

وتعتبر الصودا الكاوية والبوكسيت من المواد الخام الأساسية في عملية تكرير الألومينا. ويتطلب تشغيل مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في البداية مخزوناً كبيراً من تلك المواد ليتم اختبار عمليات التشغيل وضمان تسلسلها.

بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استيراد البوكسيت في شهر يونيو، وباشرت بتخزين الهيدرات، وهي مادة خام أخرى مطلوبة لتكرير الألومينا.

الألومينا هي المادة الخام الأساسية لتغذية مصاهر الألمنيوم، ومن المتوقع أن توفر مصفاة الطويلة حوالي 40% من متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا. حيث يتم حالياً استيراد جميع متطلبات المصهر من الألومينا من الخارج.

إنجاز المشروع

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «إننا نعمل بوتيرة ثابتة لضمان إنجاز المشروع وبدأ الإنتاج في الموعد المحدد. ويعد استلام أول شحنة من هذه المواد الخام أحد الإنجازات الهامة في مسيرة تطوير مصفاة الألومينا والتي تعد بمثابة نشاط صناعي جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة».

تغطي مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا مساحة تعادل 200 ملعب كرة قدم، وتحتوي على ما يكفي من الفولاذ لبناء سبعة أبراج من برج إيفل. وتحتوي المحطة الجديدة على أكثر من 430 كيلومتراً من الأنابيب وما يقارب 2500 كيلومتر من الكابلات. كما تضم حوالي 450 مضخة مختلفة و144 خزاناً يساوي مجموعها في الحجم 128 حوض سباحة أولمبي.

ومن المتوقع أن تنتج مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا حوالي 2 مليون طن من الألومينا خلال العام. وسيتطلب ذلك حوالي 5 ملايين طن من البوكسيت سنوياً والذي سيتم استيراده من جمهورية غينيا في غرب أفريقيا. كما ستحتاج المصفاة حوالي 130 ألف طن من الصودا الكاوية سنوياً، والتي سيتم استيرادها في البداية.

توريد الصودا

الجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقّعت العام الماضي اتفاقية لتوريد الصودا الكاوية مع شركة «شاهين كيم للاستثمار» لبناء مجمّع للمواد الكيماوية بالقرب من موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد). وبمجرد تشييدها، ستلبي محطة شاهين جميع احتياجات الإمارات العالمية للألمنيوم من الصودا الكاوية. تعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تُشغّل مصاهر الألمنيوم في دولة الإمارات منذ ما يقرب من 40 عاماً، على التوسع في سلسلة القيم للألمنيوم لضمان الموارد التي تحتاجها صناعة الألمنيوم في الدولة وخلق مجالات جديدة للدخل.

استثمار

تشيّد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً منجماً للبوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا. ومن المتوقع استلام أول صادرات البوكسيت من مشروع شركة غينيا ألومينا كوربوريشن خلال النصف الثاني من عام 2019. وتعد الشركة أحد أكبر المستثمرين في المجالات الجديدة في غينيا خلال الأربعين سنة الماضية وتقدّر تكلفة المشروع نحو 1.4 مليار دولار أميركي.