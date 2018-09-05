اللجنة المالية تناقش مشروع الميزانية الاتحادية 2019

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها الدوري برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بقصر الرئاسة في أبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واستعرضت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017 ـ 2021 لمواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 وأثنت على الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019.

واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2018 و2019 في ضوء تحديث الجهات الاتحادية لإيراداتها الذاتية المتوقعة للسنة المالية 2019 وبيّنت التقارير المالية تحقيق فوائض نقدية نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2017 إذ تم توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل كافة المشروعات الاقتصادية والخدمية المُخطط لها فضلاً عن التوسع في تمويل قطاع الإنشاءات والبنية التحتية كما تم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالأسس الراسخة التي أرستها القيادة الرشيدة في العمل الحكومي والتي تدعم توجه الإمارات وسعيها نحو تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» في أن تكون الدولة في المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات.