22 مرشحاً نهائياً لبرنامج «فينتك هايف» في دبي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكدت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» أن تسعة شركات من الإمارات كانت ضمن 22 مرشحاً نهائياً في النسخة الثانية من برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لعام 2018، من بينها مؤسس مواطن، في مؤشر على زيادة الوعي لدى شركات التقنية المالية بفرص التوسّع والانتشار والابتكار التي يفسحها الانضمام إلى البرنامج الذي يقام بالتعاون مع شركة «أكسنتشر».

وقالت رجاء المزروعي إنه تم اختيار المرشحين من بين أكثر من 300 طلب مشاركة من جميع أنحاء العالم. ولفتت المزروعي إلى 6 شركات من أصل 11 مرشحاً في الدورة الأولى تمكنت من تأسيس شركات في مركز دبي المالي العالمي والحصول على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار.

عروض

جاء ذلك في تصريحات للمزروعي على هامش انطلاق الدورة الثانية من برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» بمشاركة 22 مرشحاً نهائياً قاموا بتقديم عروضاً مختصرة عن مشاريعهم المبتكرة والتي تم ترشيحها بعد عرضها على شركاء «فينتك هايف» من البنوك وشركات التأمين وعددهم 21، فيما شهدت المشاريع تنوع واضح وزيادة بالمقارنة مع 11 مرشحاً و11 شريكاً في الدورة الأولى، كما ركز البرنامج هذا العام على مجالات أوسع شملت التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيميّة، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية الإسلامية.

وأضافت المزروعي: شهدنا هذا العام ارتفاعاً هائلاً في أعداد طلبات المشاركة ونوعيتها، ما يمثل دليلاً على تنامي الاهتمام ببرنامج «فينتك هايف» وثقة القطاع المالي بالنهج التعاوني للبرنامج. ومع استمرار قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة بتقديم حلول فريدة تلبي الاحتياجات المتغيرة في السوق، سنواصل التزامنا بإتاحة المجال أمام خبراء ومتخصصي التكنولوجيا المالية للوصول إلى شبكة عالمية من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات المالية الرائدة ممن يبحثون عن حلول مبتكرة تساعدهم في التغلب على التحديات التي يواجهونها في أعمالهم اليوميّة، بالإضافة إلى تمكين هؤلاء الخبراء والمهتمين من الحصول على الآراء والمقترحات البنّاءة لتطوير حلولهم في المستقبل.

حلول تكنولوجية

وخلال المرحلة الأولى من برنامج المسرّع الذي يستمر لمدة 12 أسبوعاً، سيقوم المرشّحون النهائيون باستعراض حلولهم التكنولوجية المقترحة أمام المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات المالية الشريكة لبرنامج «فينتك هايف»، ومن ثم الحصول على آرائهم الأولية بالإضافة إلى مناقشة فرص الخضوع للإرشاد والتوجيه.

وسيستفيد خريجو برنامج «فينتك هايف» ممن يختارون الانضمام إلى المجتمع المتنامي لمركز دبي المالي العالمي، من بيئة عمل المركز عالمية المستوى والتي توفر لهم تراخيص اختبار الابتكار إذا لزم الأمر، ورخصة للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مساحات عمل تفاعلية وتعاونية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى أكبر مجتمع مالي في المنطقة.

من جانبه قال عمرو السعدني، المدير التنفيذي لقطاع «أكسنتشر» للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وتركيا: يستمر بروز التكنولوجيا المالية في تغيير الأسواق من خلال الابتكار، ومن شأنها أن تصبح لاعباً رئيسياً في القطاع لسنوات قادمة.

لقد انبهرنا بمستوى جودة العروض التي شهدناها هذا العام والتي ستصبح حجر أساس للمؤسسات التي تتطلع إلى حلول حديثة ومبتكرة. وإننا نتطلع إلى مواصلة تعزيز جهودنا واستقطاب الجيل الجديد والناشئ من القادة ورواد الأعمال التقنيين بالتعاون مع فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي.

حلول تكنولوجية

ركزت 50% من المشاركات، من أصل 300 طلب مشاركة في البرنامج، على حلول التكنولوجيا المالية، في حين توزّعت النسبة (50%) المتبقية على تكنولوجيا التأمين (20%) والتكنولوجيا المالية الإسلامية (15%)، والتكنولوجيا التنظيمية (15%).

وفي ضوء هذا التوسّع اللافت في عدد طلبات المشاركة والمجالات التي تغطيها، يواصل برنامج «فينتك هايف» قيادة الجهود الرامية لإرساء بيئة مشجعة لتطوير حلول مبتكرة يمكنها المساهمة في الارتقاء بقطاع الخدمات المالية في المنطقة، وذلك بما ينسجم مع أهداف «خطة دبي 2021» واستراتيجية النمو لمركز دبي المالي العالمي 2024.