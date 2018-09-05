804 ملايين درهم أرباح «جافزا» النصفية

المصدر: دبي- أشرف رفيق

بلغت عائدات منطقة جبل علي الحرة «جافزا» 992 مليون درهم خلال النصف الأول مقابل 975 مليون درهم في الفترة نفسها من 2017 بنمو 2% وفق ما جاء في بيان من سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على موقع ناسداك دبي.

وأوضح البيان أن الأرباح قبل سداد المستحقات بلغت 804 ملايين درهم خلال الأشهر الستة الأولى مقابل 797 مليون خلال الفترة نفسها من 2017 بنمو 1%.

وأرجع تحسن الأرباح إلى زيادة العائدات، ما أدى إلى تحقيق 593 مليون درهم أرباح صافية خلال النصف الأول مقابل 601 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب استثمار الشركة 51 مليون درهم في الإنفاق المالي على مشاريعها الجارية.

وتم الانتهاء من إنشاء برج «جافزا وان» ويشتمل على مساحات مؤجرة تبلغ 55 ألف متر مربع. واستمر عدد عملاء المنطقة الحرة في الارتفاع وتمت إضافة 293 عميلاً جديداً إلى الشركة خلال النصف الأول مقابل 271 عميلاً جديداً في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب البيان، الذي أشار إلى ارتف ع معدل الإشغال في المرافق المؤجرة أيضاً.