«تشاينا إيسترن» تضاعف رحلاتها بين دبي وشنغهاي

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

أعلنت شركة «تشاينا إيسترن» عن مضاعفة عدد رحلاتها بين دبي وشنغهاي لتصل إلى 6 رحلات أسبوعياً وذلك ابتداء من 17 سبتمبر الجاري وذلك بهدف استيعاب النمو في الطلب على هذا الخط.

ودشنت تشاينا إيسترن التطور الجديد خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء أول أمس في دبي بحضور القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي لي لينغ بينغ والمدير العام لشركة تشاينا إيسترن إيرلاينز في دبي راندي توي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة العابدي للسفر والسياحة، الوكيل الحصري لشركة تشاينا إيسترن إيرلاينز الصينية في الإمارات.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووصل عدد الزوار الصينيين الذين استخدموا مطار دبي إلى 2.2 مليون زائر في العام 2017. وتؤكد الأرقام الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» تزايد أعداد الزوار من الصين بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الزيادة منذ العام 2014 ولغاية مايو 2018 حوالي 119%.

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة التجارية في مطارات دبي:«إنها خطوة جيدة سوف توفر المزيد من خيارات السفر بين دبي والمدن الصينية، مما يدعم النشاط التجاري والسياحي بين الإمارات والصين ويعزز الحركة عبر مطار دبي الدولي».

وقال سعيد العابدي الرئيس التنفيذي لمجموعة العابدي للسفريات والممثل الحصري لشركة تشاينا إيسترن إيرلاينز الصينية في الإمارات، إن رحلات الشركة الحالية التي تنطلق من مدينتي شنغهاي وكومينغ باتجاه دبي تحقق نسب إشغال في حدود 100% ذهاباً وإياباً، بينما تصل في حدود أدنى إلى 80%، مما يدل على حجم الطلب القوي على دبي باعتبارها من أفضل الوجهات السياحية المفضلة للصينيين.