اتفاق رمز بين طيران الإمارات و«جت ستار باسيفيك»

المصدر: دبي - البيان

توصلت طيران الإمارات وخطوط «جت ستار باسيفيك» الفيتنامية إلى توقيع اتفاقية رمز مشترك من شأنها توسيع الشراكة القائمة بين الناقلة و«جيت ستار غروب». وسوف تتيح رحلات الرمز المشترك الجديدة لركاب طيران الإمارات إمكانية مواصلة سفرهم إلى العديد من المدن الفيتنامية انطلاقاً من هو شي منه والعاصمة هانوي، وكذلك على رحلات «جت ستار باسيفيك» من مركز الأخيرة في مدينة «هو شي منه» إلى سنغافورة وبانكوك وإلى مدن أسترالية، مثل بريسبين أو ملبورن أو سيدني ومنها.

وبموجب الاتفاقية، ستضع طيران الإمارات رمزها على رحلات «جت ستار باسيفيك» لتشمل جميع رحلات الرمز المشترك إلى 14 مدينة فيتنامية انطلاقاً من هو شي منه وهانوي، مثل «بان مي ثوت» و«دالات» و«هيو» و«تاي هوا» و«بليكو» و«كوينون» «وهايفونغ» وغيرها.

وسوف يتمكن العملاء من شراء تذاكر لرحلاتهم كاملةً مع الناقلتين باستخدام حجز واحد وتذكرة واحدة، واستلام الأمتعة في وجهتهم النهائية. كما سيتمكن المسافرون الذين يقومون بحجز تذاكرهم للسفر من 16 وجهة في فيتنام، بالإضافة إلى هونج كونج وأوساكا وتايبيه وسنغافورة وجوانزو وبانكوك، مواصلة سفرهم عبر «هو شي منه» أو هانوي مع طيران الإمارات إلى وجهات عديدة حول العالم. ويمكن أيضاً للمسافرين الراغبين في استكشاف فيتنام الاستمتاع بمرونة حجز الرحلات، حيث يمكنهم السفر إلى مدينة هو تشي منه أو هانوي والعودة من المدينة الأخرى.

وقال عدنان كاظم، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط وشؤون الصناعة والسياسة الجوية: «سوف تساهم شبكة وجهات جت ستار باسيفيك، التي تضم 16 وجهة محلية في فيتنام و6 مدن دولية في آسيا، في تعزيز رحلات طيران الإمارات من أوروبا إلى فيتنام ومن أستراليا إلى فيتنام عبر سنغافورة وبانكوك، ما يعزز أيضاً بالتالي شبكة خطوطنا العالمية التي تغطي أكثر من 160 وجهة حول العالم».

وقال آلان ماكنتاير، المدير التنفيذي في جت ستار: «الاتفاقية تشكل تطوراً كبيراً في العلاقات القائمة بين الناقلتين حيث ستسهل السفر من وإلى العديد من المدن الفيتنامية، كما ستمنح عملاء طيران الإمارات إمكانية الوصول إلى شبكتنا الفيتنامية المتنامية».