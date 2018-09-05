«أكور للفنادق» تستكمل الاستحواذ على «موفنبيك»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أكور للفنادق»، المجموعة المتخصصة في قطاع الضيافة العالمية، عن استكمال عملية الاستحواذ على فنادق ومنتجعات «موفنبيك». وتبلغ القيمة السوقية للشركة 560 مليون فرنك سويسري (482 مليون يورو/‏2.1 مليار درهم ). وبموجب هذه الاتفاقية ستستحوذ «أكور للفنادق» على حصة 100% في مجموعة «موفنبيك»، بالإضافة إلى امتلاك العلامة التجارية «موفنبيك» بمختلف أنشطتها ضمن قطاع الضيافة.

وينسجم هذا الإعلان في المضمون والأهداف مع سعي «أكور للفنادق» إلى مواصلة مسيرة الإنجازات وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، بما يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق النمو المستدام.

تتألف فنادق ومنتجعات «موفنبيك» من 84 منشأة تضم 20,000 غرفة فندقية بالإضافة إلى 42 فندقاً قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قبل ديسمبر 2021، ما يسهم بتعزيز حضور«أكور للفنادق» في أوروبا وآسيا ويدعم معدلات نمو أعمال المجموعة في كل من إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التي تحظى فيها علامة «موفنبيك» بشعبية واسعة.

وستضيف عملية الاستحواذ 69 فندقاً تتألف من أكثر من 18,000 غرفة (قيد التشغيل وقيد الإنشاء) إلى شبكة «أكور للفنادق» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تضم نحو 350 فندقاً تتألف من 80,000 غرفة. وبفضل امتلاكها لأكثر من 400 فندق ونحو 100,000 غرفة، ستصبح «أكور للفنادق» أكبر مشغّل للفنادق من حيث عدد الغرف في جميع أنحاء المنطقة.