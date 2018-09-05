مايكروسوفت تسلط الضوء على تقنية الذكاء الاصطناعي في دبي

المصدر: دبي - البيان

انضمت مايكروسوفت هذا الأسبوع إلى مجموعة من المستثمرين والاستراتيجيين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء المنطقة وكذلك حول العالم بمناسبة افتتاح مؤتمر ومعرض «أسبوع الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط».

عقد الحدث الذي أقامته بلدية دبي واستضافته وزارة الصحة في دولة الإمارات أمس في فندق بارك حياة، ويسلط الضوء عميقاً على تقنية الذكاء الاصطناعي وكيفية تسخير هذه القوة في قطاعات الحكومة والرعاية الصحية والخدمات المالية، وتشارك مايكروسوفت كشريك استراتيجي في «أسبوع الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط 2018»، حيث قامت بتنصيب جناح خاص لها في المعرض تقوم من خلاله بتقديم الأفكار والمشاركة في مناقشات مع المشاركين والزوار.

وقال نجيب أوزيوجال مدير مجموعة أعمال الحوسبة السحابية لدى مايكروسوفت الخليج «يعد أسبوع الذكاء الاصطناعي بمثابة المنصة المثالية سواء للشركات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي أو للشركات التي تمتلك حلولاً قائمة بالفعل».

وأجرت ريما سمعان مديرة تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت الخليج جلسة عامة في هذا الحدث تشرح فيها رؤية واستراتيجية مايكروسوفت الشاملة حول الذكاء الاصطناعي.