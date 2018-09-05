دبي تستضيف مؤتمر «الاستثمار في أفريقيا 5»

المصدر: دبي- البيان

جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد الصين ضمن قائمة أبرز الدول الاستثمارية في أفريقيا بناء على قيمة رأس المال الاستثماري في عام 2016، والتي بلغت 11 مليار دولار من النفقات الاستثمارية، وفقاً للتقرير الذي أعدّه قسم الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي إنتليجنس» التابع لمجموعة «فاينانشال تايمز»، وأظهر التقرير ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيادة الإمارات إلى 161% من عام 2015، عندما ضخت 4,2 مليارات دولار من نفقات رأس المال في مشاريع أفريقية.

ويستعد أبرز رواد القطاع في العالم للتوجه إلى دبي للمشاركة في الدورة الخامسة من مؤتمر الاستثمار في أفريقيا الذي تستضيفه «الشبكة القانونية الأفريقية» يومي 7-8 نوفمبر في منتجع «فورسيزونز دبي» في الإمارات. ويحلّ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ضيف شرف على المؤتمر المحصور بالمدعوّين، ويشارك فيه مجموعة من كبار رجال الأعمال المتخصصين وممثلي الحكومات لتحقيق أهداف متمثلة في دفع عجلة الاستثمار في أفريقيا، وتعزيز النقاش حول بعض المسائل الملحّة التي تواجه القارة.

وقال الدكتور شيخ موديبو ديارا، رئيس وزراء دولة مالي الأسبق، ورئيس مجلس إدارة «الشبكة القانونية الأفريقية»: على مدى السنوات القليلة الماضية، منح الاقتصاد الأفريقي المستثمرين أسباباً للتفاؤل بعد استعادة قوته الجاذبة في أعقاب التباطؤ الملحوظ. وتأتي دورة هذا العام من مؤتمر «الشبكة القانونية الأفريقية» في وقت يتوقع أن يصل حجم نمو الناتج الحقيقي في القارة إلى مستويات ما قبل الصدمة. ويسهم ارتفاع أسعار السلع والتغييرات التقدمية للنظم في دول أفريقية في تحقيق الاستقرار والازدهار وتهيئة بيئة مثالية للاستثمارات الأجنبية.

من المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 400 مندوب، ويجمع متحدثين من مجموعة شركات وإدارات حكومية ومراكز الأبحاث، ويأتي المؤتمر في وقت يتوقع أن تتجاوز فيه قيمة اقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 2 تريليون دولار في غضون العامين المقبلين، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة التمويل الدولية. وبحسب غرفة دبي، بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية في مشاريع البنية التحتية الأفريقية على مدى العقد الماضي نحو 30 مليار دولار، وهو توجه لا يظهر أي مؤشرات تباطؤ مع إعلان «موانئ دبي العالمية» الشهر الماضي عن تطوير منشأة خدمات لوجستية في دولة مالي بقيمة 50 مليون دولار.

وفضلاً عن مناقشة فرص الاستثمار المتنوعة والمتاحة للمستثمرين في الخليج والعالم، سيرحب المؤتمر بضيف الشرف الدكتور شيخ موديبو ديارا، رئيس وزراء دولة مالي الأسبق ورئيس مجلس إدارة «الشبكة القانونية الأفريقية»، فضلاً عن قائمة من المتحدثين الدوليين ذوي الخبرة بالعمل في أفريقيا. وتتضمن قائمة المتحدثين كلاً من محمد رالي باديسي، محامي أول شؤون الطاقة والتمويل في وزارة التجارة الأميركية؛ وجيسي زيجموند، المستشار العام، «إم-كوبا سولار»؛ وجيمس موانجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكويتي».