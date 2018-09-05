12.3% نمو تجارة الإمارات وبريطانيا 2017

المصدر: دبي - البيان

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة المتحدة 12.3 % خلال 2017 إلى 17.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالمبادلات عام 2016.

وارتفعت الصادرات البريطانية إلى الإمارات خلال 2017 إلى 11.1 مليار استرليني بزيادة 8% عن 2016 فيما قفزت الصادرات الإماراتية إلى بريطانيا 20.8 % إلى 6.4 مليارات إسترليني حيث بلغ حجم الفائض التجاري لبريطانيا مع الإمارات 4.7 مليارات إسترليني مقابل 5 مليارات في 2016.

وبلغت صادرات السلع البريطانية إلى الإمارات 7.6 مليارات جنيه إسترليني (68% من إجمالي الصادرات) بينما بلغت قيمة صادرات الخدمات 3.5 مليارات إسترليني (31.2% من إجمالي الصادرات).

وبلغت قيمة الصادرات السلعية الإماراتية إلى بريطانيا 4.3 مليارات إسترليني (66.8% من إجمالي صادرات الإمارات لبريطانيا) و بلغت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية لبريطانيا 2.1 مليار جنيه إسترليني (33.2%)

وبلغ إجمالي فائض التبادل التجاري لبريطانيا 3.4 مليارات إسترليني في السلع و1.4 مليار إسترليني في الخدمات. وقال القنصل العام البريطاني في دبي، أندرو جاكسون: «سعيد بزيادة التبادل التجاري والاستثماري الثنائي بين بريطانيا والإمارات العربية حيث تسعى سفارة بريطانيا لدى الإمارات وفريق القسم التجاري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المزيد».