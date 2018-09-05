23.3 مليون اشتراك اتصال في الإمارات

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تخطت اشتراكات وسائل الاتصال في الدولة 23 مليون اشتراك بنهاية يونيو الماضي، وسجلت 23 مليوناً و296 ألفاً و64 اشتراكاً، توزعت على نحو 19.99 مليون اشتراك للهاتف المتحرك و2.3 مليون للهاتف الثابت و1.35 مليون اشتراك للإنترنت.

وكشفت إحصاءات أصدرتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أمس أن عدد اشتراكات الهواتف الثابتة والإنترنت ارتفعت خلال الشهور الستة الأولي بنحو 58ألفاً و642 اشتراكاً منها 30 ألفاً و771 اشتراكاً للهاتف الثابت و27 ألفاً و931 ألف اشتراك للإنترنت.

وارتفع عدد المشتركين في الهاتف الثابت من مليونين و292 ألفاً و443 اشتراكاً بنهاية يناير 2018 إلى مليونين و323 ألفاً و154 اشتراكاً بنهاية يونيو بزيادة 30 ألفاً و771 اشتراكاً وبنسبة 1.3% كما ارتفع عدد اشتراكات الإنترنت من مليون و323 ألفاً و954 اشتراكاً إلى مليون و351 ألفاً و885 اشتراكاً بزيادة 27.9 ألف اشتراك وبنسبة 2.1%.