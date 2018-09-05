«دبي للاستثمارات» تطلق شركة شحن

المصدر: دبي - سيد صالح

أطلقت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية شركة شحن جديدة باسم «آي اس اس غلوبال فورواردينغ» وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية وتمخضت عن شركة «انشكيب شيبينغ سرفيسيز» بحسب ما ذكر أمس موقع «لودستار» الشبكي البريطاني المتخصص في شؤون الشحن البحري. وأفاد الموقع أن المقر الرئيسي للشركة الجديدة سيقع في المنطقة الحرة لمطار دبي، وستركز في نشاطها على خدمات الشحن والخدمات اللوجستية المتعلقة بالمقاولات وأيضاً بصناعة النفط والغاز. وأضاف الموقع إن نشاط الشركة سيغطي بصفة مبدئية 18 دولة تقع أغلبها في الشرق الأوسط، أفريقيا وأوروبا إلا أنه ثمة خطط للتوسع لاحقاً في آسيا والمحيط الهادي الصين وسنغافورة.

وذكر الموقع أن انفر موريتي، وهو من المخضرمين في صناعة الشحن، هو الذي سيترأس الشركة الجديدة.