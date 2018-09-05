288 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 288 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 117 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 52 مليون درهم و103 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 98 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 12 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، وجاءت مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري كونها أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة برج خليفة.

وسجلت الرهون قيمة 138 مليوناً منها 9 رهون أراض بقيمة 121 مليون درهم و17 رهن فلل وشقق بقيمة 17 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 90 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 11 مليون درهم.