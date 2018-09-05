الإنشاءات البترولية الوطنية تشارك في ملتقى الأمم المتحدة للشباب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إحدى الشركات التابعة لشركة «صناعات» أبوظبي) المهندس احمد الظاهري إن مجلس الشباب في ملتقى الأمم المتحدة للشباب الذي عقد في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وقال الظاهري إن مجلس شباب الشركة الذي تأسس في فبراير 2018 بناءً على توصيات وزارة الشباب في الدولة وبدعم من الإدارة العليا والرئيس التنفيذي المهندس أحمد سالم الظاهري نظم العديد من الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية، وذلك لتعزيز دور الشباب في دفع عجلة التقدم في الشركة والمساهمة في تمكينهم وتفعيل أدوارهم القيادية في القطاع والمجتمع ككل.

وكشف الظاهري عن خطة لدى الشركة تستهدف مضاعفة العدد الحالي للمواطنين الشباب لديها خلال السنوات الخمس المقبلة مشيرا إلى أن عدد المواطنين العاملين في الشركة في بداية عام 2018 بلغ 282 موظفا يستحوذون على نحو 50% من الوظائف القيادية فيها مشيرا إلى أن الشركة توفر حزمة من الامتيازات والحوافز التي ساهمت في جذب العديد من الكفاءات الوطنية الشابة وحديثي التخرج لتكون الشركة تجربتهم العملية الأولى. ولفت إلى أن الشركة تولي أهمية بالغة لتطوير وتنمية قدرات العنصر النسائي حيث بلغ عدد المواطنات العاملات في الوظائف الإدارية والفنية في الشركة نحو 86 موظفة منهن نحو 49 مهندسة يعملن في مجال الهندسة والتصميم وإدارة المشاريع.

وأكد الظاهري على أهمية دور كل عضو في تمثيل الشباب وإيصال أفكارهم الإبداعية والمبتكرة ومقترحاتهم ومبادراتهم للإدارة العليا، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع، داعياً الجميع إلى التعاون وبذل الجهود لتمكين الشباب وتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للشركة للمساهمة في النهضة الشاملة التي تشهدها أبوظبي.