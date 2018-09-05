انطلاق فعاليات «فينتك أبوظبي» 16 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي»، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يومي 16 و17 سبتمبر الجاري في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين والخبراء والمسؤولين في القطاع المالي محلياً وعالمياً.

وتشكل الفعالية التي ينظمها سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يقدم للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، منصة متكاملة لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات والتطبيقات الإقليمية والعالمية والابتكار في التكنولوجيا المالية.

مؤسسات

وتشهد الفعالية استعراض أربع مؤسسات من أبوظبي بمصاحبة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المتعاونة معها، لعدد من الحلول المبتكرة أمام الجمهور التي تم تطويرها في إطار «تحدي ابتكار فينتك أبوظبي» للتكنولوجيا المالية.

وتتكون برامج الفعالية المخصصة للشركات الناشئة من عدة ورش عمل تفاعلية يقدمها مجموعة من رواد قطاع الأعمال والمرشدين الاقتصاديين تركز على مواضيع متعددة مثل، «دور الذكاء الاصطناعي في التخاطب مع البيئات المنظمة»، و«تطبيق مفهوم مكعبات الليغو في الاقتصاد الرقمي»، و«أساسيات الشؤون القانونية للشركات الناشئة»، حيث ستتاح للمشاركين فرص مميزة لبناء وتعزيز العلاقات، وتشارك المعرفة وتبادل الخبرات مع المبتكرين وشركات المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي.

جلسات

كما تناقش الجلسات العديد من المواضيع التي تغطي أهم التطورات الراهنة والتوجهات السائدة للتكنولوجيا المالية وتشمل تقديم جلسات بعنوان، «التكنولوجيا المالية والتقنيات كعوامل محفزة للنمو الاقتصادي»، و«كيف تعد نفسك».