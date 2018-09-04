اتفاقية رمز مشترك بين طيران الإمارات و"جت ستار باسيفيك" الفيتنامية

المصدر: البيان الإلكتروني

توصلت طيران الإمارات وخطوط "جت ستار باسيفيك" الفيتنامية إلى توقيع اتفاقية رمز مشترك من شأنها توسيع الشراكة القائمة بين الناقلة و"جيت ستار غروب". وسوف تتيح رحلات الرمز المشترك الجديدة لركاب طيران الإمارات إمكانية مواصلة سفرهم إلى العديد من المدن الفيتنامية انطلاقاً من هو شي منه والعاصمة هانوي، وكذلك على رحلات "جت ستار باسيفيك" من مركز الأخيرة في مدينة "هو شي منه" إلى سنغافورة وبانكوك وإلى مدن أسترالية، مثل بريسبين أو ملبورن أو سيدني ومنها.

وبموجب الاتفاقية، ستضع طيران الإمارات رمزها على رحلات "جت ستار باسيفيك" لتشمل جميع رحلات الرمز المشترك إلى 14 مدينة فيتنامية انطلاقاً من هو شي منه وهانوي، مثل "بان مي ثوت" و"دالات" و"هيو" و"تاي هوا" و"بليكو" و"كوينون" "وهايفونغ" وغيرها.

وسوف يتمكن العملاء من شراء تذاكر لرحلاتهم كاملةً مع الناقلتين باستخدام حجز واحد وتذكرة واحدة، واستلام الأمتعة في وجهتهم النهائية. كما سيتمكن المسافرون الذين يقومون بحجز تذاكرهم للسفر من 16 وجهة في فيتنام، بالإضافة إلى هونج كونج وأوساكا وتايبيه وسنغافورة وجوانزو وبانكوك، مواصلة سفرهم عبر "هو شي منه" أو هانوي مع طيران الإمارات إلى وجهات عديدة حول العالم.

ويمكن أيضاً للمسافرين الراغبين في استكشاف فيتنام الاستمتاع بمرونة حجز الرحلات، حيث يمكنهم السفر إلى مدينة هو تشي منه أو هانوي والعودة من المدينة الأخرى.

وقال عدنان كاظم، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط وشؤون الصناعة والسياسة الجوية: "في إطار جهودنا المستمرة لإسعاد عملائنا في جميع أنحاء العالم، يسرنا أن نوسع شراكتنا مع مجموعة جت ستار لتشمل جت ستار باسيفيك. وتوفر هذه الشراكة لعملائنا إمكانية مواصلة سفرهم إلى مزيد من الوجهات داخل فيتنام وخارجها، كما تتيح لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات الاستفادة من مزايا إضافية وخيارات أوسع لاستبدال أميالهم".

وأضاف عدنان كاظم قائلاً: "سوف تساهم شبكة وجهات جت ستار باسيفيك، التي تضم 16 وجهة محلية في فيتنام و6 مدن دولية في آسيا، في تعزيز رحلات طيران الإمارات من أوروبا إلى فيتنام ومن أستراليا إلى فيتنام عبر سنغافورة وبانكوك، ما يعزز أيضاً بالتالي شبكة خطوطنا العالمية التي تغطي أكثر من 160 وجهة حول العالم".

من جانبه، قال آلان ماكنتاير، المدير التنفيذي في جت ستار: "تشكل الاتفاقية الجديدة تطوراً كبيراً في العلاقات القائمة بين طيران الإمارات وجيت ستار حيث ستسهل السفر من وإلى العديد من المدن الفيتنامية، كما ستمنح عملاء طيران الإمارات إمكانية الوصول إلى شبكتنا الفيتنامية المتنامية. بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات لكسب واستبدال الأميال عند سفرهم على رحلاتنا".

وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلات رمز مشترك إلى 23 وجهة في شراكة مع "جت ستار" و12 وجهة في شراكة مع "جت ستار آسيا". وسيحظى عملاء طيران الإمارات المسافرون مع "جت ستار باسيفيك"، التي يتكون أسطولها من 18 طائرة إيرباص A320، بمجموعة مزايا الضيافة الكاملة، التي تشمل الوجبات والمرطبات فضلاً عن التمتع بنفس وزن الأمتعة المجانية المسموح لهم باصطحابها على رحلات طيران الإمارات، بالإضافة أيضاً إلى إمكانية اختيار مقاعدهم، مع تخصيص "جت ستار باسيفيك" أول عشرة صفوف لمسافري رحلات الرمز المشترك.

وتخدم طيران الإمارات فيتنام برحلات يومية مباشرة من دون توقف انطلاقاً من دبي إلى كل من العاصمة هانوي وإلى مدينة "هوشي منه" في الجنوب، وذلك باستخدام طائرات البوينج 777 الحديثة.