288 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 288 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة اليوم تسجيل 117 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 52 مليون درهم و 103 مبايعات للشقق و الفلل بقيمة 98 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في مجمع دبي للإستثمار الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل .. جاءت مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة مليونين درهم في منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة مليونين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 138 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 121 مليون درهم و 17 رهن فلل وشقق بقيمة 17 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 90 مليون درهم و آخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 11 مليون درهم.