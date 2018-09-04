منطقة السوق الحرة في مطار رأس الخيمة تحتفي بحلتها الجديدة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

افتتح الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس مطار رأس الخيمة الدولي وهيئة الطيران المدني في رأس الخيمة، والشيخ عمر صقر خالد بن حميد القاسمي، أول من أمس، منطقة السوق الحرة في مطار رأس الخيمة بحلتها الجديدة رسمياً، وذلك في أعقاب عمليات تجديد شاملة أجريت عليها، وحضر حفل الافتتاح وفد رفيع المستوى يضم نخبة من كبار موظفي حكومة رأس الخيمة وإدارة المطار وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، واستعرض الحضور المتاجر المحدثة التي اكتست بديكورات وتصاميم جديدة.

وجاءت خطوة تطوير مطار رأس الخيمة الدولي في أعقاب الإعلان عن عزم كل من «مجموعة توي ايه. جي»، أكبر شركة متخصصة في قطاع السياحة في العالم، وشركة «ايتاكا» توسيع شراكتهما مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع إطلاق 6 رحلات أسبوعية جديدة من 4 مطارات في بولندا، نتيجة تصاعد شعبية الإمارة بين الزوار البولنديين، وسيشهد الموسم الشتوي المقبل استقبال مطار رأس الخيمة الدولي لرحلتين أسبوعيتين من جمهورية روسيا الاتحادية ورحلة أسبوعية من لوكسمبورغ.

تجديد

وقال سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: تمثل عمليات تطوير مطار رأس الخيمة الدولي ليواكب أرقى المعايير العالمية خطوة تلقائية نظراً لأن الانطباع الأول لتجربة الزوار في الإمارة، وقد وضعنا نصب أعيننا دعم رؤية قيادتنا الرشيدة ونفخر بالمساهمة إيجاباً في النمو المتواصل لقطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة.

وأعلن مطار رأس الخيمة الدولي أيضاً عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «طيران ناس»، الناقلة الوطنية في المملكة العربية السعودية، توحد جهود الجانبين لمساعدة الحجاج الهنود المتوجهين إلى أراضي المملكة لأداء الحج لموسم عام 2019.