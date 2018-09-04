100 ألف غالون يومياً طاقة محطة معالجة نفايات زيوت الطعام في ورسان

المصدر: دبي - البيان

افتتحت بدبي أمس التوسعات الجديدة لأول محطة معالجة نفايات زيوت وشحوم الطعام في منطقة الشرق الأوسط بمنطقة ورسان الأولى، بحضور المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي وأحمد بن عيسى السركال رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال.

وبمقتضى التوسعات الجديدة للمحطة التي أقيمت بالشراكة بين بلدية دبي ومجموعة السركال سيتم معالجة 100 ألف غالون من نفايات الشحوم يومياً وذلك في إطار مفهوم الشراكة الخضراء التي تقوم بها البلدية لتحقيق الاستدامة وإعادة تدوير النفايات للاستفادة منها.

وذكر المهندس طالب جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع البيئة والصحة العامة أن معالجة مخلفات زيوت وشحوم الطعام كانت أحد التحديات التي واجهت بلدية دبي وخصوصاً التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة من المؤسسات العاملة في مجال تحضير الأغذية من فنادق ومطاعم وكافتيريات وغيرها، لأن عملية التخلص من هذا النوع من شحوم الطعام بشكل غير صحيح يؤدي إلى مشاكل بيئية وقتية وفي حال وصولها إلى شبكة الصرف الصحي العامة تتسبب حتماً في العديد من المشاكل أهمها انسدادات الشبكة العمومية كما أن وصولها إلى محطات المعالجة يؤدي إلى صعوبة بعمليات المعالجة وبالتالي تدني جودة المياه المعالجة التي تستخدم في عملية الري.

وأوضحت إلهام بورتيجستاني مديرة المحطة أن الدهون والزيوت والشحوم الناتجة من المطاعم والمؤسسات الغذائية الكبرى كالفنادق والمجمعات تتسبب في حدوث انسدادات كبيرة في خطوط الصرف الصحي وهي دعوة مفتوحة للمرض والأمراض ومن هنا يأتي دور المحطة التابعة لمجموعة السركال في التخلص الآمن من هذه المواد وتحويلها إلى مواد قابلة لإعادة التدوير من جديد والتخلص الصحي من المياه وبقية المكونات غير الصحية.