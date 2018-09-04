معرض ومؤتمر المتاجر الذكية ينطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

يستعد معرض المتاجر الذكية لافتتاح أبوابه، اليوم، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. حيث يسعى إلى استيعاب الفرص التي توفرها السوق المحلية المزدهرة من خلال مواكبة أحدث التوجهات وتقنيات التكنولوجيا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع تجارة التجزئة على مدار 3 أيام.

ويحمل القطاع في الإمارات العربية المتحدة آفاقاً واعدة وفق دراسة تحليلية لغرفة تجارة وصناعة دبي تتوقع وصول معدل النمو السنوي المركب إلى 4.9% وحجم مبيعات التجزئة إلى 71 مليار دولار بحلول عام 2021. كما كشفت غرفة دبي عن تنبؤاتٍ بتسجيل سوق البيع بالتجزئة في دبي وحدها معدل نمو يبلغ 5.6% بين عامي 2018 و2021 مع وصول حجم مبيعات التجزئة إلى 43.8 مليار دولار بحلول عام 2021.

وقال جايارامان ناير، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرتشوال إنفو سيستمز» للمؤتمرات والمعارض: «يمثل معرض المتاجر الذكية الفعالية الأبرز بالنسبة لتجار التجزئة للتعلم والتواصل؛ بهدف تعزيز أعمالهم والمضي قدماً باستراتيجيتهم. وها نحن مجدداً نجمع نخبة من الخبراء والبائعين الدوليين؛ لإلهام المشاركين بأفكار مبتكرة والسماح لهم في الوقت ذاته بفرصة قيّمة للتواصل مع كبار قادة الأعمال وأصحاب النفوذ في القطاع».