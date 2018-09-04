اقتصادية دبي تطلق برنامج «دليل الملكية الفكرية والمبتكرين» في سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز دبي لتدريب الملكية الفكرية التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة برنامج «دليل الملكية الفكرية والمبتكرين» الذي سيقام في سنغافورة.

وتم فتح باب التسجيل للبرنامج الذي ستبدأ أجندة فعالياته من 24 حتى 26 سبتمبر الجاري - بالتعاون مع أكاديمية سنغافورة للملكية الفكرية - ويهدف إلى إشراك المسؤولين في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار من القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرسخ برنامج «دليل الملكية الفكرية والمبتكرين» المبادئ الأساسية للملكية الفكرية وفهم المعلومات والأسرار التجارية وماهية حقوق الطبع والنشر إلى جانب فهم العلامات التجارية والبيانات أو المؤشرات الجغرافي، وبالتالي تعزيز الأداء والشفافية في مجتمع الأعمال على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد بن لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن برنامج الدورة الجديدة على الملكية الفكرية والابتكار يعد الابتكار من أبرز المقومات التي تسهم في دعم حركة الأعمال وتميزها.. مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى إلى تسخير كل ما هو ضروري في سبيل دعم وتنمية الأعمال وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

من جانبه قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن البرنامج يقدم مساراً واضحاً حول مفهوم الملكية الفكرية وسبل الحفاظ عليها وتعزيز دورها في مسيرة عمل الشركات إلى جانب رفع مستوى الوعي الحكومي حول العلامات التجارية والابتكار في الملكية الفكرية.

وأضاف لوتاه: «يقدم هذا البرنامج مساراً واضحاً حول مفهوم الملكية الفكرية، وسبل الحفاظ عليها وتعزيز دورها في مسيرة عمل الشركات، إلى جانب رفع مستوى الوعي».