«جورامكو» تنال اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران لطائرة «بوينغ 787»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس أن الشركة الأردنية لصيانة الطائرات «جورامكو»، وهي قسم الهندسة التابع لها، والذي يتخذ من الأردن مقراً له، قد نجحت في الحصول على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA Part 145) لطائرة بوينغ 787. ويأتي ذلك عقب حصول «جورامكو» على اعتماد مماثل لهذا الطراز من الطائرات من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، وإدارة الطيران الفدرالية الأميركية في شهر أبريل من هذا العام.

وقال جيف ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو: «يسعدنا أن نحصل على اعتماد EASA لطائرة بوينغ 787، والذي من شأنه أن يتيح لنا إمكانية تعزيز خدماتنا وتوسعتها لتشمل قاعدة عملاء أكبر، وذلك وسط مساعينا لمواصلة النجاح، الذي تحققه الشركة».

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يعكس هذا النجاح أهداف شركة دبي لصناعات الطيران الرامية إلى تطوير منصة عالمية المستوى في منطقتنا تقدم خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة تنافسية، من شأنها أن تكمل منصتنا المرموقة لتأجير الطائرات».