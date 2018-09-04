جمارك دبي تفوز بـ 9 جوائز للأفكار الأميركية 2018

المصدر: دبي- البيان

فازت دائرة جمارك دبي بتسع جوائز في مسابقة منظمة الأفكار الأميركية للعام 2018، منها أربع جوائز ذهبية وفضيتان وبرونزية وجائزتان فخريتان، متفوقة بذلك على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة على مستوى العالم.

وأثمرت جهود تحفيز الإبداع والابتكار بدعم وإشراف القيادة العليا في جمارك دبي وبمتابعتها المباشرة لجهود مركز الابتكار وتشجيعها للمبدعين والمبتكرين في الدائرة عن تحقيق هذا الإنجاز المتميز لجمارك دبي بالحصول على أكبر عدد من جوائز الأفكار الأميركية منذ أن بدأت الدائرة بالتقدم إلى هذه الجوائز في العام 2010.

وتشمل الجوائز الذهبية الأربع التي فازت بها الدائرة في العام 2018 الجائزة الذهبية لابتكار نظام الضبط الذكي للموظف راشد بن حرب، والجائزة الذهبية لابتكار سيارة «إكس باترول» للموظف سعيد الكتبي، والجائزة الذهبية لأفضل إداري نظم الابتكار الموظف عادل البستكي، والجائزة الذهبية لأفضل ممثل نظم الابتكار الموظف خالد الزرعوني.

أما الجائزتان الفضيتان فهما الجائزة الفضية لبطل الابتكار في إدارة النظم لمدير مركز الابتكار في جمارك دبي حسين الفردان، والجائزة الفضية لابتكار حقيبة المستشار للموظف محمد الخنجري، وحصل الموظف نشوان سعيد على الجائزة البرونزية لأفضل سفير للابتكار، وقدمت الجائزتان الفخريتان لمدير إدارة الدعم الفني المهندس عادل السويدي أفضل مدير داعم للابتكار، وللموظفين أنور عبدالرحيم ومصطفى محمد عن ابتكار المواقف الذكية.

ومع فوز جمارك دبي بهذه الجوائز يصل عدد جوائز الأفكار الأميركية التي حصلت عليها الدائرة منذ بداية مشاركتها في مؤتمر وجائزة الأفكار الأميركية في العام 2010 إلى 37 جائزة.

الإبداع نشاط يومي

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي إن الدائرة نجحت في أن تحول الإبداع والابتكار إلى نشاط يومي يدرجه الموظفون على رأس قائمة أعمالهم اليومية، وذلك من خلال الاستراتيجية المتكاملة للإبداع والابتكار التي تطبقها جمارك دبي لبناء حلقة متكاملة من الأنشطة والأعمال الهادفة إلى تطبيق الابتكارات الجديدة.

وقال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: إن الدائرة تطور جهودها لتحفيز الإبداع والابتكار على أسس علمية وعملية عبر تنظيم مختبرات وورش عمل متتابعة، تشارك فيها كل الإدارات الجمركية.