«مواصفات» ترفع وعي متخصصي المنتجات الكهربائية بالأنظمة واللوائح

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ورشة عمل توعوية حضرها 100 متخصص من المهندسين والفنيين من المصانع والشركات ومنافذ البيع في الدولة للتوعية باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والمنتجات والمعدات التي يتم تداولها في أسواق الدولة، خصوصاً في قطاع الإنشاءات والمقاولات على غرار علامة الجودة الإماراتية والنظام الوطني للاعتماد وبرنامج توحيد معايير بطاقة كفاءة الطاقة وغيرها من اللوائح التي تخدم سهولة أعمالهم وترفع مؤشرات السلامة في المجتمع.

وقال الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة التشريعات الفنية في «مواصفات»، إن الورشة استهدفت توعية تجار الأجهزة الكهربائية والمعدات المتعلقة بمواد البناء بدور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كسلطة تنظيمية تتولى ملف امتثال الأجهزة والمعدات والمنتجات المتداولة في أسواق الدولة للأنظمة واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.

وعقدت الورشة الفنية بالتعاون مع شركة «غلف تك سيرتفيكيشن» في دبي وحضرها مهندسون وفنيون ومتخصصون، إضافة إلى معهد المهندسين الكهربائيين المتكاملين في الفلبين «IIEE»، حيث يتكون فرع الإمارات من أكثر من 200 مهندس كهربائي مرخص يوفرون الخبرة الفنية في مجال الهندسة من تطوير المرافق وتوفير المرافق بما في ذلك قطاعات النفط والغاز.

وأوضح مدير إدارة التشريعات الفنية أن برنامج الورشة تضمن شرحاً لأهمية علامة الجودة الإماراتية والنظام الوطني للاعتماد ولوائح تنظيم المعدات ذات الجهد المنخفض وبرنامج توحيد معايير بطاقة كفاءة الطاقة، فضلاً عن التعريف بتقنية RFID الذكية للاستعلام عن بيانات المنتجات وتقييد وتنظيم استخدام المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والنظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة.